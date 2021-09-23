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Общество23 сентября 2021 9:50

Кубань стала самым популярным направлением для активных путешествий

Из-за ограничений во время пандемии интерес к отдыху на природе вырос до 9%
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В России наметили популярные направления у туристов для активного отдыха. По итогам года самыми популярными стали Краснодарский край и Крым – регионы разделили первое место. Вторым стал Кавказ, далее идут Урал, Алтай, Карелия и Дальний Восток.

- В Краснодарском крае помимо активного отдыха можно выбрать и альтернативные направления, здесь развит горнолыжный, аграрный, эногастрономический туризм, - отметили в краевом минкурортов.

Кроме этого, на Кубани работают более 100 объектов сельского туризма. Почти треть из них специализируется на винном направлении. Многие туристические локации работают круглогодично.

Стоит отметить, что потенциал в стране есть, притом, что Россия входит в пятерку стран мира с богатейшими природными ресурсами.