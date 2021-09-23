Сочинский кот завлекает туристов на экскурсии

Фото: кадр из видео.

В Сочи обнаружен уникальный киоск с экскурсиями. Маленький ларек на самой оживленной улице курорта Приморской издалека ничем не отличается от тех, что стоят по соседству. Однако, если заглянуть внутрь, то можно обнаружить кота.

На время, когда хозяйка киоска уходит на перерыв, ее место занимает пушистик. Так что наличие лапок - больше не повод отлынивать от труда. Причем Мурлыка сидит с таким видом, будто он и правда заступил на работу.

Необычный киоск засняла местная жительница, которая выложила ролик в Instagram. Там видео стало набирать популярность среди пользователей.

- Там столько разных брошюр. Хочешь - на водопады езжай, хочешь - в горы. Ценник есть - деньги можно и так оставить, жаль, что котик не дает сдачу, - шутят жители Сочи, не раз проходившие мимо любопытной торговой точки.