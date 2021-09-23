На Солнечном острове Краснодара могут создать экодеревню

В Краснодаре проходит пресс-брифинг главы города

23 сентября в Краснодаре проходит пресс-брифинг мэра города Евгения Первышова. Один из вопросов, который прозвучал на встрече - дальнейшее развитие Солнечного острова.

- Большой Солнечный остров – это 200 гектаров земли, по нему идут обсуждения его дальнейшего использования. Различные варианты предлагаются, но не один не принят: либо это будет лесопарковая зона, либо зона активного отдыха, либо локация спортивных гребных баз, - сказал Первышов.

При этом мэр отметил, что у него есть свое видение: по его мнению, там должна быть создана экодеревня.

- Мое видение - на Солнечном острове должна быть создана экодеревня, но не по типу Атамани. Воссоздадут быт казачества начиная от разбивки фруктовых садов, выращивания пшеницы, строительства мельницы. Чтобы там можно было проводить экскурсионные туры для школьников, - отметил глава города.

Стоит отметить, что по этому вопросу пройдет рейтинговое голосование, и только жители выберут, что будет на Солнечном острове.