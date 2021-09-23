Мэр Краснодара рассказал о любимом месте в городе

Первышов на пресс-брифинге
Фото: Ольга СУХОВА
23 сентября в Краснодаре проходит пресс-брифинг мэра города Евгения Первышова. На нем звучат как рабочие, так и личные вопросы. Один из них – о самом любимом месте в городе.
- Я люблю гулять в Городском саду, на Затоне – это мое исконное место жительство, там моя мама недалеко проживает, - отметил Первышов.
Также глава города добавил, что из новых созданных зон ему близок Вишняковский сквер и сквер 80-летия образования края. Он объяснил, что это лучше, чем в этих местах появились бы гостиница или многоэтажки.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Солнечном острове Краснодара могут создать экодеревню.