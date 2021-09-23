Николай Панин о вакцинации: «Терять близких — страшно, потому важно привиться всем!»

Николай Панин, как и вся его семья, привились несколько месяцев назад. Фото: Виталий КАРНАУХ

Борьба с коронавирусом в Краснодарском крае продолжается. Ежедневно в регионе регистрируют новые случаи заражения. Медики призывают людей защищать себя. Самый эффективный способ - это, конечно же, прививка от COVID-19. Глава Тимашевска Николай Панин - один из тех, кто испытал на себе всю тяжесть болезни, потому, оправившись, тут же привился.

- Я уже дважды болел коронавирусом, очень надеюсь, что в третий раз инфекция меня обойдет стороной, было очень тяжело. Как только врачи дали добро, я тут же поставил вакцину, потому что заболеть снова не хочу! Прививку, кстати, перенес легко, - говорит мэр Тимашевска Николай Панин. - К тому же я переживаю за близких - мои родители очень тяжело перенесли ковид. Для меня их здоровье даже важнее!

Кроме того, глава города неоднократно призывал жителей Тимашевска не бояться и поставить вакцину. Для тех, кто не верит в то, что ситуация с коронавирусом по-прежнему тревожная, Николай Панин даже записал видео с городского кладбища. Там не так давно приступили к работам по выделению дополнительных секторов. Мэр также пообщался с копачами, которые рассказали, как много людей стали хоронить во время пандемии.

- Я записал видео, может быть, с этической точки зрения не совсем правильное. Меня за него критиковали. Но мне хотелось донести до земляков, что коронавирус - это страшная болезнь, из-за нее мы теряем наших близких и даже проститься с ними толком не можем. Ограничения не позволяют собраться большому числу людей, - добавляет Николай Панин. - Поэтому я рекомендую привиться всем и буду продолжать это делать. Только так можно сберечь свое здоровье и тех, кого мы любим.