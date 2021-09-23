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Общество23 сентября 2021 10:54

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре находится на завершающей стадии проектирования

Об этом сообщил Евгений Первышов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы администрации края

Фото пресс-службы администрации края

23 сентября в Краснодаре проходит пресс-брифинг мэра города Евгения Первышова. Редактор «Комсомольской правды» - Кубань» Ольга Шахова спросила о том, на каком этапе находится реконструкция «Авроры», строительство которой на себя взял бизнесмен Сергей Галицкий.

- Аврора находится в завершающей стадии проектирования. Срывов сроков не намечается, все идет в штатном режиме, как и планировалось, - сказал Первышов.

К работам на объекте приступят только после утверждения проекта, не исключено, что работы там все-таки начнутся в этом году.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарцам показали новый проект реконструкции. При ремонте будут использованы авторские решения, которые ранее не применялись в работе.