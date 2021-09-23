Дети России ведут диалог и учатся разрешать конфликты

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками программы стали 183 ребенка в возрасте 11-16 лет из 14 регионов России. Все они — победители всероссийского конкурса на обучение по программе «ОтЛичная встреча. Детская дипломатия дружбы».

- Дипломатичность — исключительное качество, которым обладают по-настоящему зрелые люди. Уметь решать конфликты так, чтобы учесть мнения всех сторон, и не позволять эмоциям взять над собой верх, — полезный навык и в бытовой среде, и в профессиональной. Работа в этом направлении, несомненно, поможет ребятам в будущем без страха подходить к решению сложных задач, социализироваться, развить коммуникативные и лидерские качества, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Программа разделена на четыре блока: «Я и моя позиция», «Я в медиапространстве», «Я в будущей профессии», «Я и мой стартап». Каждый из образовательных модулей включает в себя мастер-классы и воркшопы. В течение программы дети выступают на дискуссионных площадках на разные темы, учатся ведению диалога и выражению своей позиции. Лидерские качества и творческое мышление дети развивают на практикумах по soft skills, тематических часах «Шаг к успеху».

В качестве практики орлята самостоятельно планируют события смены, придумывают мастер-классы, которые сами же и проводят. Также ребята становятся участниками деловой игры, где выполняют групповые и индивидуальные задания, которые знакомят их с миром профессий, позволяет приобрести и закрепить навыки делового общения, установления и соблюдения партнерских договоренностей, решения конфликтных ситуаций, организации сотрудничества.