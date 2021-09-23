Совместные учения провели медики горбольницы №4 и Сочи-Автодрома

Фото: эпизод учений. Пострадавшего гонщика доставили в горбольницу № 4 на вертолете

По легенде, на гоночной трассе произошло столкновение болидов. Медики оперативно извлекли пострадавших гонщиков и при помощи вертолетов доставили в городскую больницу № 4, где к оказанию экстренной медицинской помощи приступили врачи многопрофильной клиники.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе горобольницы № 4, первая помощь была оказана в противошоковой палате прямо на вертолетной площадке, дальнейшее обследование и назначение лечения проводилось в медучреждении.

- Учения прошли успешно. Медицинская помощь была оказана грамотно и оперативно. Медицинской безопасности зрителей и участников крупных спортивных мероприятий всегда уделяется повышенное внимание. Надеемся, что участникам королевских гонок помощь врачей не потребуется, - сообщили в медучреждении.

Примечательно, что некоторые сочинцы, увидев в небе над горбольницей, сразу несколько вертолетов санавиации испугались, решив, что в городе произошло серьезное ЧП или ДТП. Видео тут же попало в соцсети с различными комментариями.

К счастью, предположения бдительных горожан не подтвердились.