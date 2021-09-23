Евгений Первышов: «Моя семья в Москву не переедет, в Краснодаре лучше»

Евгений Первышов на пресс-брифинге Фото: Ольга СУХОВА

23 сентября в Краснодаре проходит пресс-брифинг мэра города Евгения Первышова. После выборов в депутаты Госдумы ему нужно будет уехать в Москву. Один из вопросов – возьмет ли он с собой семью.

- Когда я работал в минстрое, семья тоже жила в Краснодаре. И в этот раз никто не планирует переезжать в Москву, кроме меня. Сейчас идет учебный процесс, четверо детей: кто в школе, кто в колледже, - неудобно. Да и климат в Краснодаре лучше. Просто сорваться и уехать, это невозможно, - сказал Первышов.

Мэр с юмором также добавил, что увезет с собой любовь к городу и еще семь новых белых рубашек.