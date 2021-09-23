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Общество23 сентября 2021 11:14

Евгений Первышов: «Моя семья в Москву не переедет, в Краснодаре лучше»

Он стал депутатом Госдумы и уедет в столицу
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Евгений Первышов на пресс-брифинге

Евгений Первышов на пресс-брифинге

Фото: Ольга СУХОВА

23 сентября в Краснодаре проходит пресс-брифинг мэра города Евгения Первышова. После выборов в депутаты Госдумы ему нужно будет уехать в Москву. Один из вопросов – возьмет ли он с собой семью.

- Когда я работал в минстрое, семья тоже жила в Краснодаре. И в этот раз никто не планирует переезжать в Москву, кроме меня. Сейчас идет учебный процесс, четверо детей: кто в школе, кто в колледже, - неудобно. Да и климат в Краснодаре лучше. Просто сорваться и уехать, это невозможно, - сказал Первышов.

Мэр с юмором также добавил, что увезет с собой любовь к городу и еще семь новых белых рубашек.