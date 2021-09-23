Жилой комплекс на Западном обходе Краснодара перешел в собственность Фонда защиты прав дольщиков

Фото: Михаил Фролов

В Краснодаре жилой комплекс «Мир» перешел в собственность Фонда защиты прав дольщиков. Советом организации в декабре прошлого года решено достроить проблемную многоэтажку. Об этом сообщает Единый федеральный реестр о банкротстве.

Так, в собственность фонда перешли четыре многоэтажки высотой в 16 этажей, подземная автостоянка вместимостью 179 авто и земля площадью 35 861 квадратный метр. Долгострои расположены на Западном обходе Краснодара.

В связи с банкротством застройщика зимой прошлого года наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков решено возобновить строительство многоэтажек. На завершение возведения выделят 1,5 миллиарда рублей, а всего квартиры получат более 1 тысячи жителей.