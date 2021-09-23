На Кубани за последние сутки COVID-19 заразился 221 человек, в том числе 25 детей

Фото: Олег Укладов

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 221 новый случай заболевания COVID-19. Среди заразившихся зафиксировано 25 детей. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Так, новые пациенты обнаружены в 31 муниципалитете края. В Краснодаре COVID-19 подтвердился у 50 человек, 19 случаев зафиксировано в Армавире, 13 - в Геленджике. В Сочи заболело 12 человек, в Кореновском, Кавказском и Тимашевском муниципалитетах - 10 жителей. 9 пациентов приходится на Апшеронский район, 8 - на Мостовский, 7 - на Туапсинский, Динской, Курганинский и Успенский районы.

- В Горячем Ключе зафиксировано 6 пациентов, в Новокубанском муниципалитете - 5, по 4 человека - в Ленинградском и Отрадненском районах. В Белореченском, Каневском, Лабинском, Северском, Павловском районах и Анапе заболели по 3 жителя. По 2 положительных теста - в Кущевском, Приморско-Ахтарском, Крымском муниципалитетах и Новороссийске. Наименьшее количество - 1 человек - зафиксировано в Абинском, Брюховецком, Темрюкском и Гулькевичском районах, - сообщили в региональном Оперштабе.

Среди заболевших обнаружены 171 женщина и 50 мужчин. Возраст заразившихся доходит до 90 лет.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 105 пациентов, на ЭКМО - 6 человек. Всего в крае продолжают лечиться 14 497 жителей.