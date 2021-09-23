Фото: пресс-служба администрации края

Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в Краснодаре готов на 75%. В помещение уже начали поставлять медицинское оборудование. Об этом накануне рассказал вице-губернатор края Андрей Алексеенко при оценке готовности здания.

Так, над возведением корпуса работают 317 строителей, количество которых увеличат до 390. Это позволит открыть помещение до конца текущего года. В помещении проводят отделку и работы над инженерными системами, устанавливают стеклопакеты.

В конце текущего месяца корпус пополнят аппараты для проведения КТ, МРТ, а также рентгеновские системы.

Корпус, что находится по улице Площади Победы, 1, будет располагать детскими отделениями онкологии и хирургии, операционными и реанимациями, станцией переливания крови.