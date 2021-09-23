Решающую роль в назначении нового мэра Краснодара сыграет губернатор края

Фото: krd.ru

Утром 23 сентября Евгений Первышов провел последний пресс-брифинг в качестве главы города Краснодара. Ожидается, что уже вечером он сложит свои полномочия, а исполнять обязанности будет его первый зам Евгений Наумов.

В ходе беседы с журналистами Первышов рассказал о назначении нового мэра и преемнике.

- Давайте вперед не забегать, это такая еще достаточно сложная и кропотливая работа, но я думаю, что в ближайшее время, конечно же, преемник появится, и все вы его узнаете уже по результатам отбора. Безусловно, решающую роль в этой части будет играть и решение губернатора Краснодарского края, - сказал Евгений Первышов.

Он напомнил, что в свое время его также на пост мэра рекомендовал именно Вениамин Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Первышов уедет в Москву, но семья останется в Краснодаре, по его словам, им здесь будет лучше.