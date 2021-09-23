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Врача-терапевта из Туапсе подозревают в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19. За каждый фальсификат женщина получала по 2 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, летом текущего года к терапевту обратился мужчина с просьбой подделывать данные о вакцинации. 66-летнюю женщину привлекла афера, в которой она задействовала медсестру. Помощник врача имитировала укол, не вводя вакцину от коронавируса. Позже врач сообщала в Федеральный регистр вакцинированных от Covid-19 данные о якобы поставленных прививках.

- По факту фальсификации сертификатов возбуждено уголовное дело. Установлено, что за каждую подделку женщина получала по 2 тысячи рублей. Проводится проверка, в течение которой будут оценены действия медсестры и граждан, обращавшихся за помощью в получении сертификата, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.