Команды школьников Воронежской и Томской областей взяли Кубок Президентских состязаний

Фото: ВДЦ "Орленок".

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Президентских состязаний прошла в «Орленке» 22 сентября. По итогам всех видов соревнований лучшими стали команды ребят из Воронежской области (сельская класс-команда) и Томской области (городская класс-команда).

- Хочу поздравить не только победителей, но и абсолютно всех ребят, которые приехали на Президентские состязания. Быть участником финала в «Орленке» почетно и престижно, а приверженность к спорту и здоровому образу жизни дает вам силы для новых начинаний. Здесь нужны не только воля, уверенность в своих силах и нацеленность на успех. Выступая в командном зачете, вы учились доверять сверстникам, полагаться друг на друга, понимать партнеров и соперников. Искренние слова благодарности судейскому корпусу, руководителям и тренерам команд, которые все дни были рядом с вами и помогали демонстрировать свои умения в теории, творчестве и спорте, — обратился к юным спортсменам директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

О том, как проходили соревнования, и их итогах говорили на пресс-конференции, предваряющей церемонию награждения. Ее участниками стали руководитель детского центра Александр Джеус, российская гимнастка — чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, олимпийская чемпионка 2020 года Лилия Ахаимова, российский фехтовальщик, чемпион Паралимпийских игр 2020 года Артур Юсупов, главный судья состязаний Юрий Перегудов, а также капитаны команд-победителей. На финальный этап Президентских состязаний приехали 1374 ребенка в возрасте 13-15 лет из 81 региона страны.

Все они представляли класс-команды городских и сельских школ. Чтобы попасть в «Орленок», юные спортсмены прошли серию отборочных этапов на школьном, муниципальном и региональном уровнях. По словам Юрия Перегудова, финальные соревнования прошли на высоком уровне, несмотря на изменения в программе состязаний из-за антиковидных ограничений.

- Об этом говорит не только общее впечатление, позитивные эмоции детей и взрослых, но и статистика: ни один участник не получил травм, не было подано ни одного протеста против судейских решений. Такой результат стал возможным только благодаря слаженной работе всех организаторов этого спортивного праздника, — прокомментировал он.