Фото: "Роза Хутор".

На горном курорте «Роза Хутор» состоится международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»

Ежегодная конференция о природном туризме пройдет с 6 по 8 октября 2021 года уже в четвертый раз. Она вновь станет местом общественной дискуссии по острым вопросам устойчивого развития природной рекреации в России и мире. В ходе мероприятия будет дан глобальный обзор ключевых вызовов, перспектив, трендов и рисков, встающих на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете.

2021 год стал годом стремительного восстановления туристического рынка в России и мире. Значительный рост затронул все секторы, включая природно-рекреационный и активно-туристский, и оказался серьезным вызовом для инфраструктуры и сервисов внутри страны. К примеру, прогнозируемые на 2021 год объемы турпотока в Краснодарском крае – 14–16 млн человек. Справляется ли страна с возрастающим туристическим потоком или рискует оказаться перед лицом нарастающего вала нерешенных проблем? Эти и другие вопросы будут подняты на мероприятии.

Фото: "Роза Хутор".

Международный блок программы в этом году будет представлен важным событием – совместной сессией Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, на которой члены страновой команды ООН в России вместе с коллегами из штаб-квартир UNEP и FAO озвучат ключевые тезисы шестого доклада UNEP из серии «Глобальная экологическая перспектива», а также расскажут о ходе реализации программы «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)».

В конференции примут участие ведущие специалисты из России и зарубежных стран, которые поделятся своим опытом в сфере устойчивого развития природной рекреации, активного туризма и туризма на ООПТ. Ключевые спикеры конференции: Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы ФС РФ; Анна Спенсли, лидер Группы специалистов по туризму на ООПТ (TAPAS), Всемирная комиссия по ООПТ (WCPA), Международный союз охраны природы (IUCN); Татьяна Меньшикова, ВРИО начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, Ростуризм; Всеволод Степаницкий, ключевой эксперт в сфере территориальной охраны природы; Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, Наталья Данилина, президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство»; Виталий Лазо, выдающийся российский альпинист и горный гид международного класса, а также представители федеральных органов исполнительной власти, региональных туристских администраций, государственных институтов развития, дирекций особо охраняемых природных территорий, лидеры туроператорского сообщества и многие другие.

На фоне стремительного роста рынка будут затронуты вопросы финансового сектора, который декларирует интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма и туризма на ООПТ, в том числе с применением принципов ESG-инвестирования. В отрасли с нетерпением ждут реформы законодательства об ООПТ, которая должна создать прозрачные правила реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма на ООПТ.

Подробная программа и актуальная информация на сайте конференции.

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