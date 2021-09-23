Более 13,6 миллиона туристов побывали на Кубани с начала 2021 года

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Краснодарский край с начала 2021 года посетили более 13,6 миллиона туристов. Наибольшей популярностью среди гостей региона пользуются Геленджик, Анапа и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Несмотря на антиковидные меры, краю удалось сохранить курортный сезон. Кроме того, ограничения позволили минимизировать заболеваемость COVID-19. С прошлого года туристический поток вырос в 2 раза, - прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край - лидер среди регионов, располагающих рекреационными ресурсами. В последнее время туристы все чаще посещают регион в межсезонье. А край, в свою очередь, располагает более 10 тысячами мест для размещения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что бархатный сезон в регионе завершится в конце сентября. Синоптики отмечают понижение температуры на 5-6 градусов по сравнению с прошлой осенью.