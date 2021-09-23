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Общество23 сентября 2021 13:48

Кубанские вина со знаком качества «Сделано на Кубани» подтвердили статус

В лабораторных исследованиях участвовало 26 образцов
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Кубанские вина подтвердили присвоенный им знак качества «Сделано на Кубани». Лабораторные исследования прошли 26 образцов напитка. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба администрации региона.

Качество алкогольной продукции, производимой в регионе, проверяют регулярно. Исследованные накануне образцы показали необходимые нормы ГОСТа и технических установок. Потребители могут уверенно выбирать краснодарские вина, зная о высоком качестве напитков.

Кстати, знак «Седлано на Кубани» получает продукция, прошедшая региональный конкурс. До 13 октября текущего года жюри будет оценивать участников уже 8 турнира. А в ноябре из 80 организаций выберут и наградят лучших.