Четыре льготные программы оздоровления действуют в межсезонье в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи 60 санаториев и пансионатов с лечением принимают туристов круглогодично. Но лучшим временем для восстановления сил и реабилитации считается межсезонье. С финансовой точки зрения отдыхать на курорте тоже выгоднее именно в период с октября по июнь.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи, на курорте ежегодно в период с октября по июнь, действуют четыре льготных программ оздоровления: «Открытый Юг» (от 1470 руб. в сутки с человека), «За здоровьем – в Сочи!» (от 1550 руб. в сутки с человека), «Серебряный возраст» (от 1500 руб. в сутки с человека), а также краевая маркетинговая программа «Южная здравница».

- В эти месяцы наши санатории и гостиницы предлагают максимально низкие цены при сохранении высокого качества обслуживания. Практически в каждой из здравниц есть бассейны с морской водой, уникальные лечебные программы. Кроме того в Сочи 14 гостиничных комплексов имеют свои медицинские центры, также санаторно-курортные отделения есть при отелях Жемчужина, Бридж Резорт, Имеретинский, Бархатные сезоны, - рассказала глава департамента курортов и туризма в Сочи Светлана Батяйкина.

В администрации подчеркнули, что в последнее время отдыхающие интересуются наличием при отелях SPA и Wellness комплексов.

- Особенно это востребовано в сегменте отелей категории 4-5 *. Гостей интересуют наличие бальнео, а также, грязевых, мануальных, физиотерапевтических и других процедур. Присутствие их увеличивает среднюю продолжительность пребывания гостя в отеле, а также средний чек, - сообщила Светлана Батяйкина.