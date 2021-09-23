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Общество23 сентября 2021 14:17

Главврач краевой больницы №1 Кубани Владимир Порханов отказался переходить в Госдуму

Он остается на должности депутата Законодательного собрания края
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

Владимир Порханов отказался от мандата депутата в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Владимир Порханов решил продолжить работу в региональной клинической больнице. Он занимает должность главного врача. Одновременно Владимир Порханов является депутатом Законодательного собрания края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что глава Краснодара Евгений Первышов покидает пост и переходит в Государственную Думу. Накануне состоялась прощальная пресс-конференция для журналистов.