Главврач краевой больницы №1 Кубани Владимир Порханов отказался переходить в Госдуму

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Владимир Порханов отказался от мандата депутата в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Владимир Порханов решил продолжить работу в региональной клинической больнице. Он занимает должность главного врача. Одновременно Владимир Порханов является депутатом Законодательного собрания края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что глава Краснодара Евгений Первышов покидает пост и переходит в Государственную Думу. Накануне состоялась прощальная пресс-конференция для журналистов.