Два звездопада ожидаются на Кубани 8 и 21 октября

Карикатура Автор: Катерина Мартинович

Два звездопада пройдут на Кубани. Жители каря 8 и 21 октября смогут увидеть «шоу» из космических тел под названием Дракониды и Орианиды. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Звездопад Дракониды связан с названием мифологического существа «Дракон». Обычно он действует в начале октября, а наибольший поток отмечен с 8 по 10 дни месяца. Подчеркивается, что лучше всего посмотреть на звездопад можно рано утром ясным ночным небом.

Орианиды же достигает своего пика в 20 числах октября, конкретнее – с 21 на 22. А количество падения звезд может достигать в час до 20 тел. Звезды в полете оставляют на небе белые следы.