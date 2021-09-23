«ТНС энерго Кубань» напоминает о способах информирования об ограничении энергоснабжения

Фото: «ТНС энерго Кубань».

«ТНС энерго Кубань» ежемесячно уведомляет своих клиентов о наличии задолженности за электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае неоплаты. В реестр попадают лицевые счета с долгом, превышающим 2 кратный норматив потребления.

Законодательством Российской Федерации, четко определены порядок и сроки уведомления о предстоящем отключении коммунальных услуг. Поставщик электроэнергии вправе ограничить энергоснабжение после однократного предупреждения неплательщика любым доступным способом, определенным договором электроснабжения:

Смс-сообщением Потребитель должен дать письменное согласие на получение уведомлений на номер сотового телефона.

Сообщением на адрес электронной почты Потребитель должен дать письменное согласие на получение уведомлений на адрес электронной почты.

Вручение уведомления потребителю-должнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении)

Уведомлением на официальном сайте инициатора введения ограничения

Включением текста уведомления в счет на оплату.

В случае отключения от энергоснабжения жилого помещения, согласно действующему российскому законодательству, потребитель обязан будет не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

«Ограничение энергоснабжения – это крайняя мера, но если клиент не реагирует на уведомления, мы вынуждены её применять. Только в августе нами было направлено почти 54 000 уведомлений о предстояящем ограничении энергоснабжения» - поясняет заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Тимофей Савин.

«ТНС энерго Кубань» рекомендует клиентам ответственно отнестись к уведомлению и оплатить долги.

В случае невозможности внесения всей суммы долга сразу, компания может предложить должникам оформить рассрочку при очном обращении в Центр обслуживания клиентов.