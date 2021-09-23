Форум для православной молодежи пройдет на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Форму для православной молодежи пройдет на Кубани. Представители религиозных объединений встретятся в Северском районе края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, с 24 по 26 сентября на территории лагеря «Дубрава» состоится форму «Моя православная вера». Участниками мероприятия станут 100 человек – представителей православных организаций.

На форуме запланировано провести ряд встреч со священнослужителями, спортивные игры, интеллектуальные состязания и музыкальные вечера.

Кстати, в этом году форум «Моя православная вера» проходит в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В числе гостей съезда ожидаются представители сферы образования, священнослужители.