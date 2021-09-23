Первый снег выпал в Лаго-Наки

Фото: Владимир Веленгурин

В Лаго-Наки пришла зима. Плато, что находится в Адыгее, встретило первый снег. Видео с белыми хлопьями, падающими на горных просторах, появилось в социальных сетях.

- Вот и дождались мы первого снега на плато Лаго-Наки. Какой крупный, мокрый, красивый, - говорит инспектор Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

На территории горнолыжного курорта Лаго-Наки зимой действительно попадаешь в снежную сказку. Сугробы здесь покрывают местность с начала сезона и часто продолжают лежать до середины весны. Мягкий климат оттеняет суровые морозы, а температура воздуха за день может изменяться кардинально.

Кстати, территории Краснодарского края и Адыгеи снег посещает в этом году уже не первый раз. Накануне белые хлопья были замечены и на знаменитом горнолыжном курорте «Роза Хутор», что находится в Сочи.

В ближайшие дни в Лаго-Наки столбики термометров будут достигать отметки в 9-12 градусов тепла и будут дожди с переменной облачностью.