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Общество23 сентября 2021 16:24

Ремонт дорог на Кубани дополнительно профинансировали 700 млн рублей

Благодаря средствам до конца года отремонтируют до 60 километров дорог
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

На ремонт дорог Кубани дополнительно выделили более 700 миллионов рублей. Благодаря дополнительным средствам до конца года запланировано реконструировать порядка 60 километров трасс края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выделенные деньги, в частности, пойдут на дорожный ремонт в Тимашевском, Гулькевичском, Успенском и Мостовском муниципалитетах. Работы здесь завершатся уже к ноябрю текущего года. Средства позволят раньше срока закончить ремонт и на трассе Кавказская – Новопокровская: ранее запланировано завершить реконструкцию в 2023 году.

Общий объем средств, выделенных на ремонт трасс Краснодарского края, теперь составляет 9 миллиардов рублей. А в течение 2021 года в регионе всего будет обновлено 160 километров дорожных полос.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре запланировано построит развязку в два уровня для разгрузки трассы М-4 «Дон». Участок дороги находится в районе поселка Новознаменского.