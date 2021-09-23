Ремонт дорог на Кубани дополнительно профинансировали 700 млн рублей

Фото: Алексей Булатов

На ремонт дорог Кубани дополнительно выделили более 700 миллионов рублей. Благодаря дополнительным средствам до конца года запланировано реконструировать порядка 60 километров трасс края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выделенные деньги, в частности, пойдут на дорожный ремонт в Тимашевском, Гулькевичском, Успенском и Мостовском муниципалитетах. Работы здесь завершатся уже к ноябрю текущего года. Средства позволят раньше срока закончить ремонт и на трассе Кавказская – Новопокровская: ранее запланировано завершить реконструкцию в 2023 году.

Общий объем средств, выделенных на ремонт трасс Краснодарского края, теперь составляет 9 миллиардов рублей. А в течение 2021 года в регионе всего будет обновлено 160 километров дорожных полос.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре запланировано построит развязку в два уровня для разгрузки трассы М-4 «Дон». Участок дороги находится в районе поселка Новознаменского.