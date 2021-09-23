Древний мужской монастырь восстановят в Сочи

Фото: первый за 100 лет молебен на территории будущего мужского монастыря

Свято-Троицкую мужскую обитель возвели в 1902 году. Просуществовал монастырь около 20 лет. Строение было деревянное, проживали в нем 110 монахов. Послушники возделывали землю и даже имели свой сад. В годы советской власти обитель закрыли. С тех временем территория пришла в упадок.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в августе муниципалитет передал земельный участок, на котором расположены руины монастыря, Сочинской Епархии Русской православной церкви. И вот 23 сентября здесь отслужили первый молебен.

- Сегодня в жизни православных сочинцев важное событие. На наших глазах возрождается мужской монастырь. Уверена, он станет обителью для многих верующих и поспособствует развитию религиозного туризма на территории Сочи, - отметила вице-мэр курорта Галина Москалева.

По словам епископа Сочинского и Туапсинского Германа, многие годы к руинам монастыря приходили верующие. Люди ставили свечки и просили Господа вернуть святыню.

- Небеса нас услышали. Здесь также будет Троицко-Преображенский мужской монастырь. Восстановим его всем миром, - сказал епископ.

Известно, что на территории монастыря разобьют виноградники и высадят фруктовые деревья. Также к религиозному объекту сделают удобную дорогу.

В последние годы религиозный туризм в Сочи набирает популярность. В городе много интересных в историческом и архитектурном плане церквей и соборов, есть монастыри и святые источники. К примеру, одна из популярных в городе экскурсий – посещение мужского монастыря «Крестовая пустынь» в поселке Нижний Солох-аул. Рядом с обителью бьет святой источник целителя Пантелеймона. Здесь стоят лавочки и обустроена купель для погружений. В праздник Крещения сюда приезжают как туристы, так и местные жители.