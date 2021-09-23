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Общество23 сентября 2021 16:48

Служебная собака отыскала 10-летнюю девочку на Кубани

Школьница не вернулась домой, уснув в траве недалеко от дома
Светлана ОВДЕЙ
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Кинолог Дмитрий Клименко с главным героем истории овчаркой Шторм Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

Кинолог Дмитрий Клименко с главным героем истории овчаркой Шторм Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае служебная собака нашла 10-летнюю девочку. Школьница не вернулась с занятий домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, юная жительница Приморско-Ахтарска возвращалась из школы домой. Девочка получила плохую оценку, из-за чего расстроилась и гуляла вблизи дома. Во время прогулки она легла на траву и уснула.

Не застав ребенка вечером дома, родители обратились в полицию. Сотрудники вышли на поиски, но все было безрезультатно. Полицейская группа задействовала кинолога Дмитрия Клименко с собакой по кличке Шторм. Животное помогло найти ребенка недалеко от дома.

Собака привела поисковый отряд к кустам. Девочка уснула здесь в траве после прогулки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсе ищут 34-летнюю женщину с ребенком. Жительница, забрав сына, ушла из дома 16 сентября и так и не вернулась.