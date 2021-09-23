Санаторий Орджоникидзе Фото: Виктор КЛЮШКИН

Санаторий Орджоникидзе в Сочи отремонтируют и сделают здравницей для детей. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в Госдуме РФ.

- Санаторий передали в ведение Управления делами Президента РФ и его ждет реконструкция, - сообщили в Госдуме. - Через суд компания «Черноморский курорт Плаза» передала его в федеральную собственность. И в соответствии с поручением президента России, здравницу передали ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации с последующим включением данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу и дальнейшим использованием для санаторно-курортного лечения и оздоровления детей и детей с родителями.

Санаторий имени С.Орджоникидзе много лет находится в запущенном состоянии. Его руины привлекают туристов, которые приходят сюда, чтобы сделать эффектные фотографии. А ведь во времена СССР он был гордостью курорта. Почти на всех открытках советского периода он изображался величественным дворцом здоровья для отдыха шахтеров. Во дворе этого , у фонтана, даже снимали популярный фильм «Старик Хоттабыч». Во время Великой Отечественной войны здесь выхаживали бойцов.

В 2010 году его закрыли на реконструкцию, которую так и не провели. Объекты здравницы, - а это 9 корпусов, - стали зарастать травой. Но теперь санаторий Орджоникидзе все же ждет реконструкция.