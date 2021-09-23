В Староминском районе Кубани обновят завод по производству кваса

Фото: Дмитрий Ахмадулин

На Кубани обновят завод по производству кваса. Предприятие по изготовлению напитка находится в Староминском районе края. О проводимой модернизации сообщает инвестиционный портал региона.

Так, соглашение об обновлении предприятия заключено еще в январе текущего года. А всего на модернизацию потратят 320 миллионов рублей. Переоснащение завода позволит создать здесь полный процесс производства, начиная с переработки зерна и заканчивая готовым напитком.

На предприятии уже достроены цеха производства, склады, помещения для работников. Завершается строительство котельной и весовой, а также приобретено оборудование. Подчеркивается, что зерно для производства будет передвигаться автоматически: для его хранения строится бункер с транспортерами.

Завершить модернизацию завода по изготовлению кваса планируют в 2023 году. Обновление коснется и кадровой политики: на предприятии появится 28 новых рабочих мест.