ВТБ: южане вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

Оборот по картам клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и превысил 70 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на четверть, хотя в отдельных странах расходы южан выросли к уровню 2019 года.

Лидирующим направлением для путешествий у жителей Юга этой осенью стала Италия, где клиенты ВТБ потратили 13 млн рублей. Это на 83% больше, чем годом ранее, но почти в 1,5 раза меньше показателей 2019 года. Транзакции на 12,7 млн рублей держатели карт ВТБ совершили в Турции – в 1,5 раза больше 2020 года и на 20% больше, чем за этот же период до пандемии. В тройку лидеров вошли США, где за две недели объем трат составил 8 млн рублей, что на 50% больше допандемийного показателя. Четвертую строчку занимает Кипр (рост в 3,5 раза к 2019 году), а пятую - Испания (рост в 1,5 раза к 2020 году).

В топ-10 также вошли Германия (+62% к 2020 году), Греция (+30% к 2019 году), Франция, Беларусь и Хорватия.

Наибольший объем трат жителей Юга за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил почти 30 млн рублей – вдвое больше, чем годом ранее. Еще свыше 15 млн рублей клиенты направили на размещение в гостиницах, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах: почти 10 млн рублей (+46% к 2020 году).

В ресторанах и барах за границей южане оставили на четверть больше, чем годом ранее, а траты на оплату экскурсионных программ выросли на четверть и практически достигли уровня 2019 года. Туристы стали чаще выбирать самостоятельные автопутешествия: траты на аренду авто и мотоциклов за рубежом увеличились в 2,7 раза, а на топливо для них – на треть. В 3 раза больше клиенты банка направили на покупку авиабилетов за границей, траты на развлечения у южан выросли на 16%.

В целом по России траты клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. Их объем достиг 1,8 млрд. Этот показатель ниже на треть, чем в допандемийный период, хотя в отдельных странах расходы россиян выросли к уровню 2019 года.

Наиболее заметно в «бархатном сезоне» выросли траты москвичей и петербуржцев – столичные клиенты в сентябре направили на отдых за границей 916 млн рублей, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, а петербуржцы – 180 млн рублей (рост в 2,3 раза).

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня допандемийного 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями. Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.