Из-за ковидных ограничений на трибунах «Формулы-1» могут быть не более 26 тысяч зрителей

Фото: сайт администрации Сочи

«Королевские гонки» пройдут на трассе «Сочи Автодром». Основные заезды состоятся в субботу и воскресенье. В день открытия королевских гонок, 23 сентября, гости смогут погулять по пит-лейну и разыграть автографы от пилотов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи в период проведения спортивного уикенда, ожидается большой приезд туристов. Только самолетами на курорт прилетят свыше 55 тысяч гостей и зрителей «Формулы-1». Большая часть разместится в отелях Сочи.

- Загрузка санаторно-курортного комплекса Сочи сегодня высокая, в том числе и благодаря «Формуле-1». Все наши средства размещения работают с полным соблюдением требований Роспотребнадзора, - рассказала глава департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Из-за ковидных ограничений трибуны будут заполнены наполовину. Одновременно посмотреть заезды смогут не более 26 тысяч зрителей. В зоне проведения спортивного мероприятия откроют 189 объектов торговли и питания.

Если говорить об общественной безопасности, полиция предупредила владельцев дронов и квадрокоптеров о запрете полетов беспилотников над территорией Олимпийского парка в дни проведения «Формулы -1».

Стражи порядка напомнили, что на каждый полет БПЛА необходимо разрешение. За несанкционированные полеты предусмотрена административная ответственность.