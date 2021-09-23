Более 43 миллиардов рублей за последние 5 лет выделено на финансирование сельского хозяйства Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае накануне прошло заседание комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Выездное совещание проходило в регионе впервые. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

На заседании обсудили вопросы и проблемы развития сельского хозяйства в стране. Так, например, отмечено, что на Кубани, несмотря на непогоду, сбор зернобобовых культур превышен на 30%.

Всего с 2016 по 2020 год аграрный комплекс Кубани профинансирован почти 43 миллиардами рублей. В текущем году на развитие отрасли сельского хозяйства отведено 9,3 миллиарда рублей. Всего собранный урожай составил 12,4 миллиона тонн, планируется достигнуть показателя в 15 миллионов.

На заседании также было отмечено о благоприятном развитии аграрно-промышленного комплекса края.

- Уже приняты законы об обеспечении плодородия земель сельхозназначения, о развитии животноводства, позволяющем увеличить поголовье крупного рогатого скота на 10, о развитии органической продукции в крае, виноградарства и виноделия. В следующем месяце представим новую инициативу, – подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.