Евгений Первышов сложил свои полномочия и сдал нагрудный знак

Специальный символ власти надевают в особо торжественных случаях.

23 сентября на внеочередном, 20 заседании депутаты городской Думы Краснодара единогласно приняли отставку Евгения Первышова.

Заявление о сложении полномочий мэр подал, так как одержал победу на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

В заседании участвовали 48 депутатов, отсутствовало четверо. С приветственным словом от губернатора Краснодарского края выступил вице-губернатор Игорь Чагаев. Руководство региона отметило заслуги Евгения Первышова по развитию Краснодара.

— Мы работали плодотворно, решали все вопросы на благо жителей города, спорили, но всегда находили верное решение. Желаю набраться федерального опыта и возвращаться в Краснодар. Вы много сделали, большое спасибо от депутатского корпуса и всех горожан, — напутствовала председатель гордумы Вера Галушко.

Евгений Первышов передал на хранение Вере Галушко специальный нагрудной знак. Это медальон с символикой города, который переходит от главы главе городской администрации. Символ государственной власти будет храниться в сейфе, пока не изберут нового мэра.