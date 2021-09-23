Пилот «Формулы-1» Даниил Квят полетал над пропастью в Сочи. Фото: пресс-служба Alpine F1 Team

Резервный гонщик команды «Альпик» Даниил Квят отправился в Скайпарк, где покатался над пропастью на самых высоких в мире качелях. Естественно, любой пилот Формулы любит скорость, и после полета Даниил Квят прокатился на троллее, разогнавшись до 120 километров в час. Кстати, в компанию для этой скоростной поездки Даниил взял с собой юного фаната, который увидев любимого пилота в парке, сказал, что всегда мечтал прокатиться с ним на аттракционе.

Квят не первый раз в Скайпарке. Как сообщила «КП-Кубань» менеджер по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Ольга Полетыко, два года назад Даниил, будучи пилотом команды Toro Rosso, уже был в Скайпарке, но не успел полетать на аттракционах.

-Приехав на гонки в этом году, пилот не упустил возможность и попробовал в парке развлечений на высоте три активности – качели SochiSwing со свободным падением, троллеи Zipline и Megatroll, - рассказала Ольга Полетыко.

Квят отметил, что из-за снизившейся рабочей активности, ему очень хотелось почувствовать адреналин. И в Скайпарке ему это сделать удалось.