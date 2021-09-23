Конкурс на должность главы Краснодара объявлен

Объявлен конкурс на должность главы Краснодара. фото%: пресс-служба администрации Краснодара.

На 20 заседании, которое прошло 22 сентября, городская Дума Краснодара эра объявила конкурс по отбору кандидатур на вакантную должность мэра краевой столицы. Уже известны даты начала приема документов от соискателей – с 4 и по 29 октября текущего года. проведение конкурса назначили на 15 ноября.

— Внесение этого проекта обусловлено досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования город Краснодар Евгения Первышова в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Согласно ст.35 Устава муниципального образования город Краснодар, глава избирается городской Думой Краснодара из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, — рассказала директор правого департамента Милена Егорова.

В конкурсную комиссию вошли: председатель городской Думы Вера Галушко, первый заместитель председателя городской Думы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктор Тушев. Еще четырех человек в комиссию должен назначить назначит губернатор Краснодарского края.

Комиссия предстоит изучить анкеты кандидатов и отобрать не менее двух кандидатур, соответствующих высокой должности. Окончательное решение будет зависеть от депутатов. Путем тайного голосования они изберут нового мэра Краснодара.