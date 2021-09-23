Механизм агрострахования изменят по предложениям Краснодарского края

В России пересмотрят условия агрострахования. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань направит повлияет на корректировку механизма агрострахования при гибели урожая от капризов природы, сообщили 23 сентября в администрации Краснодарского края. Регион решили взять на себя инициативу и выступить с предложением изменить правила агрострахования из-за природных аномалий, обрушившихся на край в текущем году.

– Прошедшие в августе сильные дожди серьезно повредили виноградники в крае. Поэтому вопрос агрострахования особенно актуален для отрасли. Фермеры должны использовать возможности страхования боле широко, но это не сделать без поддержки на государственном уровне Необходимо законодательно учесть страхование не только при гибели урожая, но и потери его качества, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2020 году в стране из 470 тыс. га многолетних насаждений были застрахованы лишь 1,8 тыс. га, это меньше 1%. Фермеры считают действующий механизм страхования неэффективный и не обращаются к страховщикам.