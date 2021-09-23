На одну скейт-площадку стало больше в Ейске благодаря курортному сбору

Средства, собранные по программе курортного сбора, идут на обустройство курортов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Должнанской построили спортивную площадку с спортивными тренажерами и горками для скейтов, роликов и велосипедов, сообщили 23 сентября в администрации Краснодарского края. Средства на оборудование новой зона досуга и отдыха были получены благодаря программе курортного сбора. Из регионального бюджета на условиях софинансирования выделили 1,8 млн рублей.

- В прошлом году благодаря курортному сбору реконструировали 11 площадок. В Геленджике отремонтировали светомузыкальный фонтан, в Туапсинском районе в поселке Джубга благоустроили парк, в селе Агой – зону отдыха, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Будущие зоны для благоустройства выбирают с помощью местных жителей. В эксперименте по взиманию курортного сбора в крае участвует Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Геленджик и частично Туапсинский и Ейский районы. Размер сбора составляет 10 рублей с отдыхающего в сутки.