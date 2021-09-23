Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли изготовили кубанские станкостроители

В Краснодарском крае восстанавливают тяжелую промышленность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский завод станкостроение закончил работу на крупным заказом- изготовлением обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли, сообщили 23 сентября в администрации Краснодарского края. Данный центр представляет собой несколько мультифункциональный станок для изготовления и обработки деталей будущих ракет весом для 25 тонн.

– Краснодарский завод имеет мощную техническую базу и уникальный опыт легендарного завода им. Седина. Это позволило изготовить столь сложное оборудование, на котором будут производиться детали для газотурбинной техники. В начале следующего года предприятие поставит еще два аналогичных станка, – рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

В краснодарском крае реализуется губернаторская программа по восстановлению тяжелой промышленности региона.