В Краснодаре частично ограничат движение из-за строительства ливневой канализации

В Краснодаре введут временные ограничения для автомобилистов на месте строительства ливневой канализации. фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодарским автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за строительства ливневой канализации на улице Московской. С 24 сентября будет частично перекрыта дорога. Движение будет организовано по одной полосе проезжей части. На месте строительных работ установят временные дородные знаки и ограждение.

- Частичное ограничение движения связано со строительством нового участка ливневой канализации протяженностью 400 м. Работы выполнят в рамках строительства новой трамвайной линии по ул. Московской, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Прокладка ливневой канализации – часть большого проекта по строительству новой городской трамвайной ветки.