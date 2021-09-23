Чемпионы мира и Европы по самбо проведут мастер-классы для кубанских школьников

В кубанских школах и казачьих корпусах чемпионы по самбо проведут тренировки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первую тренировку с воспитанниками Новороссийского казачьего корпуса провел чемпион мира и Европы по самбо Федор Дурыманов. Как сообщили 23 сентября в администрации Краснодарского края, мероприятие прошло в рамках договорённостей между мастером спорта международного класса и вице-губернатором, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым.

– Система самбо будет активно развиваться во всех общеобразовательный учреждениях региона. Такие мастер-классы известные самбисты проведут во всех казачьих корпусах и спортивных клубах казачьего войска, эта работа будет проводиться на регулярной основе, –рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Первая тренировка от Федора Дурыманова прошла для 25 кадетов Новороссийска. Самбист обучил ребят приемам из техники самбо: броскам, захватам, навыкам рукопашного и универсального боя.