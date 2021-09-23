Узнали, где будут отключения света в Соч 24 сентября 2021 года

24 сентября Сочи будет частично обесточен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерский районе станет темно в домах по улицам Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Кузнечная, Ромашек, Взлётная, Ленина. Ремонтные работы на сетях внесут коррективы и в расписание занятий в Спорткомплексе Юность,

В Хостинском районе электрики доставят неудобства проживающим на улицах Леселидзе, Абовяна, Октября, Благодатная, Грибоедова, Лысая Гора, ул. Серафимовича, Учительская, Леселидзе, Тургенева, Учительская, Дагомысская, Чебрикова, а также на переулках Бригадный, Абовяна, Пасечный и Южный. Пройдут ремонтные работы и в садовых товариществах «Теплотехник», «Дальний Кочан», "Ромашка", «777», «Заря», «Цикламен» и

Центральный район 24 сентября с 08:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская, «С/О Заря-3», ул. Пасечная 5-47, пер. Пасечный 1-50; ул. Донская 15, 15а, 17, 17а, 17/1, ГСК-31, пер. Строительный 7, 9, 11,18.

В Лазаревском районе ремонтные работы начнутся предположительно в 08:00. Стоит заранее подготовиться и зарядить гаджеты обитателям поселка Каткова щель, здесь без благ цивилизации останутся жители улиц Курганная, Кизиловая и переулка Курганный В посёлке Лазаревском под ограничения попадет улица Победы.

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Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.