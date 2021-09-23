Фура парализовала движение трамваев в Краснодаре

В Краснодаре фура прикинулась трамваем. Фото: krasnodar_transport

В Краснодаре фура парализовала движение трамваев на улице Островского. Это произошло 23 сентября примерно в 18.10. Многотонник выехал на трамвайное полотно, но ожидаемо заглох Остановились трамваи № 1,2,5,8 и 15.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что выясняют подробности произошедшего.

Растерянный водитель большегруза объяснил полицейским, что он впервые в Краснодаре и следовал указаниям карманного навигатора.

Чтобы восстановить трамвайное движение, грузовой автомобиль пришлось брать на буксир.