Что произошло за ночь 24 сентября: Евгений Первышов сложил свои полномочия и сдал нагрудный знак

Что произошло за ночь 24 сентября 2021. Евгений Первышов сложил свои полномочия и сдал нагрудный знак. Городская дума Краснодара единодушно приняла отставку главы города.

Служебная собака отыскала 10-летнюю девочку на Кубани. Школьница не вернулась домой, уснув в траве недалеко от дома.

Фура парализовала движение трамваев в Краснодаре. Большегруз заехал на трамвайную линию и заглох.

Первый снег выпал в Лаго-Наки. По данным синоптиков, температура воздуха достигает 8 градусов тепла.

Два звездопада ожидаются на Кубани - 8 и 21 октября. Жители края смогут увидеть «шоу» Дракониды и Орианиды.