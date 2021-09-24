На Кубани начнут восстанавливать реки для увеличения производства сельхозкультур и рыбы

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На Кубани планируют начать восстанавливать реки. Расчистка русел позволит увеличить мелиоративные системы и производство сельхозкультур, а также обеспечить рост промысловых видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Это масштабные работы. Их нужно проводить с привлечением федеральных средств. В настоящее время подготавливается проект, - отметили специалисты.

Ожидается, что восстановление рек поможет увеличить производство риса, зерновых, овощей, плодов и ягод до 300 тысяч тонн.