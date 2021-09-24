Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 8:12

На Кубани начнут восстанавливать реки для увеличения производства сельхозкультур и рыбы

Краснодарский край инициирует изменения в госпрограмму для расчистки русел в регионе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани планируют начать восстанавливать реки. Расчистка русел позволит увеличить мелиоративные системы и производство сельхозкультур, а также обеспечить рост промысловых видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Это масштабные работы. Их нужно проводить с привлечением федеральных средств. В настоящее время подготавливается проект, - отметили специалисты.

Ожидается, что восстановление рек поможет увеличить производство риса, зерновых, овощей, плодов и ягод до 300 тысяч тонн.