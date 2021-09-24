Погода на 24 сентября 2021 года в Краснодаре: похолодание и сильный ветер ожидаются в краевом центре

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Резкое похолодание ожидается на Кубани. Бабье лето в Краснодарском крае подходит к концу. Каждый день столбики термометров сбрасывают в среднем по два градуса. Такое падение продолжается всю неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 24 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха в пятницу составит плюс 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 9 м/с.