В числе выживших после экспедиции на Эльбрус оказались двое альпинистов из Новороссийска

Эльбрус

Вечером 23 сентября 19 альпинистов попали в снежную ловушку на Эльбрусе. На высоте 5400 метров их накрыла пурга. На помощь им послали спасателей. Пять человек погибли, остальные госпитализированы.

В числе выживших после экспедиции оказались двое альпинистов из Новороссийска. В списках отмечено, что пострадавшие 42-летняя Екатерина Р. и 28-летний Виталий А. находятся в больнице.

Спасатели отмечали, что гид бросил туристов на вершине и ушел вниз самостоятельно. Все туристы не были профессионалами. Эвакуированы 14 человек.