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Общество24 сентября 2021 10:02

Пациента от повторного инсульта спасли врачи на Кубани

Хирурги успешно провели высокорискованную операцию
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/minzdravkk

Фото: instagram.com/minzdravkk

Мужчину с нарушениями мозгового кровообращения госпитализировали в неврологическое отделение Городской больницы №1 города Новороссийска. УЗИ показало стеноз сонной артерии, просвет был закрыт на 95%. Необходима была срочная операция.

- Новороссийские врачи провели сложнейшую операцию. Была обнаружена патологическая извитость артерии. Вмешательство длилось больше часа. Но пациента удалось спасти от повторного инсульта, - сообщили медики.

Мужчина сутки провел в реанимационном отделении. Но быстро пошел на поправку, его выписали домой на шестой день после операции.