Пациента от повторного инсульта спасли врачи на Кубани

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Мужчину с нарушениями мозгового кровообращения госпитализировали в неврологическое отделение Городской больницы №1 города Новороссийска. УЗИ показало стеноз сонной артерии, просвет был закрыт на 95%. Необходима была срочная операция.

- Новороссийские врачи провели сложнейшую операцию. Была обнаружена патологическая извитость артерии. Вмешательство длилось больше часа. Но пациента удалось спасти от повторного инсульта, - сообщили медики.

Мужчина сутки провел в реанимационном отделении. Но быстро пошел на поправку, его выписали домой на шестой день после операции.