Массажиста, обвиненного в сексуальном насилии над 5-летним, отправили в колонию

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор 44-летнему Сергею Ершову. Массажист из поселка под Белореченском будет отбывать 12 лет в колонии строгого режима.

- Апелляция оставила нашу жалобу на приговор первой инстанции без удовлетворения, - сообщил адвокат Ершова Алексей Аванесян.

Напомним, житель Белореченского района стал фигурантом уголовного дела по статье о педофилии после жалобы одной из клиенток его массажного салона. Она привела к Ершову 5-летнего сына на логопедический массаж. К слову, манипуляции он проводил без специального образования.

Заглянув за ширму, где Ершов проводил манипуляции, женщина увидела другую картину. В суде и на следствии она говорила, что вместо пальцев или специальной насадки для массажа тот использовал свой половой орган.

Белореченский суд приговорил Сергея Ершова к 12 годам колонии строгого режима. Он вступил в законную силу.

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