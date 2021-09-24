FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 пройдет в Сочи в восьмой раз

Российский этап чемпионата «Формулы-1», титульным спонсором которого выступает банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна», проходит с 23 до 26 сентября на Сочи Автодроме. FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 состоится здесь уже восьмой раз. Впервые в 2021 году на одном этапе пройдут гонки всех формульных классов — от «Формулы-3» до «Формулы-1», в каждой из которых примут участие российские пилоты.

«Банк ВТБ выступает титульным спонсором FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ с 2017 года — и за это время в стране вырос интерес аудитории к гонкам. Для нас это важный показатель, потому что одна из задач социальной деятельности банка — популяризация спорта в нашей стране. Помимо роста зрительского интереса, есть важный экономический эффект для региона в целом и для города Сочи», — рассказал Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ.

«Партнерство с банком ВТБ — уникальная возможность развивать интерес к автоспорту не только через Гран-При России, но и другие автоспортивные проекты и инициативы. Что касается российского этапа “Формулы-1”, то хочу отметить позитивную динамику роста интереса аудитории. В этом году на момент закрытия продаж билетов, в сравнении с доковидным 2019 годом рост темпа продаж составил 50%. При этом 69,8% билетов приобрели гости, ранее не бывавшие на Гран-При. Это означает не только растущую эффективность продаж, но и существенное расширение аудитории этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ», — отметил Алексей Титов, генеральный директор АНО «РОСГОНКИ».

Банк ВТБ традиционно готовит развлекательные проекты на стыке разных сфер в рамках гоночного уикенда. В этом году зрители и посетители Олимпийского парка смогут принять участие в арт-проекте ВТБ, сделав надпись или авторский рисунок на точной копии гоночного болида. После окончания российского этапа Гран-При расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи Автодроме.

Мероприятия всех четырех дней Гран-При России на территории Олимпийского парка организованы с обязательным соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.