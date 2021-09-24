Жители Кубани гасят долги по газу, чтобы не остаться без тепла.

Просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края за последний месяц сократилась почти на 13 млн рублей и на 1 сентября составила 515 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» связывает некоторое улучшение платежной дисциплины с резонными опасениями абонентов лишиться газа за долги накануне отопительного сезона. Кроме проблем с отключением газоснабжения, неплательщиков может ожидать перспектива суда, визит судебных приставов и принудительное взыскание задолженности. При этом заплатить за газ все равно придется – в принудительном порядке по решению суда, только уже с дополнительной оплатой пени и судебных расходов.

В то же время за последний месяц отмечается рост числа абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за газ. Сегодня в Краснодарском крае их насчитывается 182 тысячи.

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» настоятельно рекомендует всем абонентам во избежание проблем с отключением газа накануне холодов оперативно оплатить свои задолженности и в дальнейшем вовремя оплачивать потребленный газ.

НА ЗАМЕТКУ

Для удобства абонентов в компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов: СБЕРБАНК ОНЛАЙН, QIWI КОШЕЛЕК, PLAT.RU, ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ, RAPIDA ONLINE, MOBI ДЕНЬГИ и СИСТЕМА АЗ, в офисах «Почты России», и банкоматах банков АО «АБ «РОССИЯ»»; ПАО «Сбербанк» и других.

ВАЖНО!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.